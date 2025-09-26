Il paradiso delle signore 10, trama 29 settembre 2025: Elvira in ansia per il trasferimento

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di lunedì 29 settembre 2025

Marina Valli esprime la sua gratitudine a Enrico dopo l’intervento, dimostrando sincero apprezzamento per il suo supporto. Tuttavia, per lui cresce sempre più la difficoltà di convivere con il peso emotivo derivante dal dover nascondere il problema che ha alla mano, situazione che lo rende nervoso e lo mette in forte disagio.

A Villa Guarnieri, il clima migliora dopo la tempesta mediatica della settimana precedente che ha coinvolto i futuri sposi. Adelaide, con rinnovato entusiasmo e determinazione, riprende a dedicarsi ai preparativi per il suo matrimonio, immergendosi completamente nell’organizzazione. Nel contesto di questo turbinio di eventi, l’articolo scritto da Rosa su Marcello finisce per favorire un avvicinamento tra Tancredi e Rosa, creando un nuovo legame tra loro.

Il progetto “Paradiso Donna” prende ufficialmente avvio, rappresentando una nuova iniziativa piena di energia e speranze per tutti coloro che vi sono coinvolti. Intanto Ettore Marchesi, recentemente nominato direttore creativo della Galleria Milano Moda, coglie l’opportunità di incontrare Botteri.

Elvira confida a Irene una preoccupazione personale: sembra che potrebbe essere costretta a trasferirsi con la sua famiglia in una località di mare, lasciando dietro di sé parte della sua vita attuale. A complicare ulteriormente le cose, anche Ciro viene informato da Concetta del possibile trasferimento della famiglia Amato, alimentando in lui diversi dubbi sul futuro. Infine, Salvatore prende l'iniziativa di fare una proposta importante a Elvira, un gesto che potrebbe rappresentare un cambiamento cruciale per entrambi…