Il paradiso delle signore 10, trama 30 settembre 2025: Umberto apprende del viaggio di Marcello e Rosa

Vittorio Rossani 29 Settembre 2025

Umberto Guarnieri / Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)
Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di martedì 30 settembre 2025

Dopo aver appreso che Salvatore si trasferirà, Ciro si interroga su come riuscire a gestire il Gran Caffè Amato da solo. Irene cerca invece un modo per sostenere Elvira, turbata dalla proposta di Salvo di trasferirsi a Taormina. Nel frattempo Caterina ottiene un nuovo incarico come Venere, ciò mentre il Paradiso Donna accoglie ufficialmente la sua prima ospite.

Adelaide è immersa nei preparativi per le nozze e nella scelta degli abiti per le sue testimoni. Infine, Umberto viene a sapere che Marcello accompagnerà Rosa all'Osservatorio Astronomico di Trieste per un incontro con Margherita Hack…