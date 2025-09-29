Il paradiso delle signore 10, trama 30 settembre 2025: Umberto apprende del viaggio di Marcello e Rosa

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di martedì 30 settembre 2025
Dopo aver appreso che Salvatore si trasferirà, Ciro si interroga su come riuscire a gestire il Gran Caffè Amato da solo. Irene cerca invece un modo per sostenere Elvira, turbata dalla proposta di Salvo di trasferirsi a Taormina. Nel frattempo Caterina ottiene un nuovo incarico come Venere, ciò mentre il Paradiso Donna accoglie ufficialmente la sua prima ospite.
Adelaide è immersa nei preparativi per le nozze e nella scelta degli abiti per le sue testimoni. Infine, Umberto viene a sapere che Marcello accompagnerà Rosa all'Osservatorio Astronomico di Trieste per un incontro con Margherita Hack…