Il paradiso delle signore 10, trama 8 settembre 2025: Umberto confida ad Adelaide una decisione su Odile

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di lunedì 8 settembre 2025

Il Paradiso delle Signore riapre con energia positiva e numerosi cambiamenti in vista. Fulvio, il nuovo magazziniere dal carattere riservato e un passato complicato, si unisce al team del Paradiso e si occupa dei preparativi per una sfilata dedicata alla presentazione della nuova collezione ispirata al mondo del cinema. Intanto, Odile, dopo gli avvenimenti con Tancredi, è determinata a riportare la Galleria Milano Moda al livello di prestigio che le spetta e si impegna in una ricerca per trovare un nuovo stilista.

Nel frattempo, Salvatore ed Elvira hanno scelto il padrino per il battesimo del piccolo Andrea, ma i coniugi Gallo sembrano avere altre idee e propongono un loro parente. A Villa Guarnieri, l'atmosfera si fa festosa per il ritorno di Adelaide dalle vacanze trascorse insieme a Marcello e per un importante premio che la contessa riceverà a breve presso il Circolo. Sul finire della serata, Umberto confida ad Adelaide una decisione significativa che ha preso riguardo a Odile…