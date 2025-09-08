Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 9 settembre 2025

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di martedì 9 settembre 2025

Il giorno tanto atteso della sfilata è ormai alle porte, e Delia si trova ancora immersa in un vortice di indecisione, incapace di individuare quel dettaglio distintivo che possa infondere originalità alle sue parrucche e renderle uniche per l’occasione. Nel frattempo, Roberto cerca di far fronte alla situazione proponendo un’idea innovativa per rendere l’evento più memorabile.

Adelaide ha dimostrato una sorprendente apertura nel recepire e accettare la decisione di Umberto riguardo al futuro della giovane Odile. Quest’ultima, motivata dal desiderio di rilanciare con successo la GMM, si lascia guidare dal suggerimento di Umberto e avanza una proposta di collaborazione alla dinamica Marina Valli.

Salvo esprime chiaramente il suo disaccordo riguardo alla scelta del padrino per il piccolo Andrea, una decisione che coinvolge direttamente i coniugi. In un altro angolo di questa intricata rete di relazioni e segreti, Fulvio continua a nascondere alla figlia Caterina un’importante verità sul suo impiego al Paradiso, dove lavora come magazziniere, preferendo mantenere il riserbo.

Marcello non può fare a meno di essere tormentato da un crescente timore: l'intervento e l'ingerenza di Umberto potrebbero compromettere la stabilità del suo rapporto con Adelaide. A ciò si aggiunge la sua persistente sensazione di essere escluso e messo ai margini della famiglia Guarnieri, un sentimento che pesa come un macigno sul suo animo…