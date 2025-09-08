Il Paradiso delle Signore 10, Arianna Amadei a Tv Soap: “Se Odile scoprisse che Umberto è suo padre, la sua vita verrebbe nuovamente stravolta!”

Nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore non mancherà Odile di Sant’Erasmo, l’amatissima figlia ritrovata della contessa Adelaide (Vanessa Gravina). Un personaggio al quale l’attrice Arianna Amadei è profondamente affezionata e da cui sente che sta imparando tanto anche nella sua vita quotidiana.



Una nuova stagione, quella della fiction daily di Rai 1, in partenza lunedì 8 settembre 2025 e che si preannuncia ricca di avvenimenti per Odile: oltre all’amore che sente per Matteo Portelli (Danilo D’Agostino), la ragazza ignora ancora che Umberto Guarnieri sia suo padre. Riuscirà a scoprirlo? Abbiamo parlato di tutto questo con Arianna, ecco cosa ci ha raccontato.

Il Paradiso delle Signore 10, intervista a Arianna Amadei (Odile di Sant’Erasmo)

Arianna, bentornata su Tv Soap. Partiamo da una domanda semplice: come ritroveremo Odile a inizio stagione?

Odile arriva da un’estate dove ha subito una rottura, visto che è terminata la sua relazione con Guido (Marco Aiello). È dunque concentrata e focalizzata sul lavoro al 100%. In primis, vuole dimostrare di meritare il posto che ha: è direttrice della Galleria Milano Moda e vuole far capire a tutti quanti che Umberto ha fatto bene a darle questo ruolo. Vuole che capisca che la fiducia che ha riposto in lei è meritata.

In questo inizio di stagione, Odile sarà dunque molto caparbia, ancora più dell’anno scorso, se è possibile. È molto determinata e sicuramente ci saranno ostacoli perché, come dicevamo prima, lei arriva da questa rottura con Guido. Una rottura che è avvenuta perché ha assunto una consapevolezza sul suo sentimento riguardo a Matteo, che crede stia con Marina Valli (Irene Battaglia).

Dunque rivedremo anche Marina nei nuovi episodi…

Sì, rivedremo anche Marina perché ci sarà proprio questa sorta di situazione in cui Matteo e Odile sono due treni paralleli che non riescono a trovare il punto d’incontro o per una cosa o per un’altra, appunto per Marina Valli o per altri personaggi con cui anche Odile si legherà.

Ci saranno degli alti e bassi molto interessanti fra i due perché comunque quando stanno insieme la loro complicità è innegabile. Per Matteo e Odile si parla di amore. E quando quello c’è, non si può nascondere. Devo dire che, quest’anno, per entrambi sarà una stagione ricca di cambiamenti: di prospettiva, di emozioni. Faranno anche tanti cambiamenti riguardo a cosa vogliono mostrare di loro stessi.

Odile continua ad ignorare anche un aspetto fondamentale della sua vita: il legame con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi)…

È vero. Odile non sa che Umberto è suo padre. Chissà, probabilmente ci faranno sudare questa rivelazione. Comunque, scherzi a parte, secondo me è molto bello vedere il rapporto che hanno Odile e Umberto in questo momento in cui lui sa ma lei ignora tutto quanto. È una cosa molto bella secondo me perché il rapporto cresce. L’anno scorso, anche prima che Umberto sapesse della paternità, con Odile si era già creata un’affinità. Si capivano a vicenda.

Quest’anno è bello vedere che Umberto, anche per l’amore nei riguardi di Adelaide, non dice questa cosa a Odile. Tuttavia, il suo atteggiamento nei confronti di Odile è proprio quello di un padre. Lei questa cosa l’apprezzerà tantissimo, cresceranno ancora di più il loro rapporto e la loro vicinanza. Odile non potrebbe mai immaginare che Umberto è suo padre, così come Marta sua sorella. È un fatto che sconvolgerebbe ancora la vita di Odile, quindi sarà molto interessante scoprire se e quando verrà rivelato tutto quanto.

E con la madre Adelaide i conflitti sono del tutto risolti o ci saranno ancora dei momenti di tensione?

Vedremo finalmente un rapporto madre e figlia tra loro! Adelaide e Odile nutrono davvero un amore e un affetto profondo l’una nei riguardi dell’altra e faranno sicuramente dei compromessi per mantenere saldo e stabile questo legame che hanno.

Nella scorsa stagione, almeno inizialmente, Odile era molto diffidente. Ora ha imparato ad amare Adelaide al 100%, senza più nessuna riserva, così come la contessa darebbe ovviamente la vita per sua figlia. È innegabile questa cosa e verrà ancora più fuori il loro rapporto. Diventerà ancora più esplicito proprio questo amore, quindi sarà veramente una bellissima stagione per loro due, per il loro rapporto.

Cosa dai tu di Arianna a Odile e cosa, invece, prendi nella tua vita reale da lei?

Da Odile ho imparato la non-paura di farsi sentire: è una persona che dà voce alle sue opinioni, che non ha paura di dire quello che pensa, che non ha paura di dire verità scomode, di fare in modo che la gente sappia cosa prova.

Arianna è più accondiscendente nella vita e quindi sto imparando da Odile questa cosa; sto assumendo un po’ della forza di Odile anche nella mia vita e questa cosa mi piace tantissimo perché per me imparare da un personaggio penso sia una delle cose più belle di questo mestiere. Sono grata ad Odile, amo il personaggio. Pagherei per essere Odile anche nella vita reale. Trovo sia una ragazza piena di sfumature, piena di dolore, di fragilità ma anche di una grande forza. Amo Odile in tutto e per tutto.

Che rapporti hai instaurato con i fan della serie?

Bellissimo. Ti racconto un aneddoto. L‘anno scorso, le persone per strada mi dicevano: “Tratta bene mamma, per favore“. Questo amore per Adelaide, che è giustissimo perché il personaggio di Adelaide è amatissimo ed è giusto che sia così amato, veniva anche proiettato su di me. C’era la preoccupazione di dire: “Mamma trattala bene pure tu, non la fare soffrire“. Adoravo questi scambi, così come mi piaceva sapere che cosa pensassero le persone di quello che poteva succedere in futuro nella trama. È molto interessante, anche se io ovviamente non posso né negare e né confermare le loro teorie.

Tra voi colleghi, qui sul set, si respira un’aria di affetto e stima reciproca.

Sì, usciamo spesso insieme. Anche se viene detto di frequente, confermo che siamo una grande famiglia, non solo tra noi attori ma anche con i reparti. Si è instaurato tra di noi un rapporto non solo di collaborazione ma anche di amicizia, ed è davvero una bellissima cosa. Al Paradiso c’è davvero un ambiente sano. Ogni anno entrano nuove persone. Se ci pensi non è neanche facile mantenere questa armonia. Invece io quest’anno, non essendo più una novizia, ho accolto i nuovi con grande armonia. Mi sono resa conto, sulla mia stessa pelle, di quanto effettivamente sia bello accogliere persone nuove in questo modo.

Ti saluto con un’ultima domanda. Ci sono dei progetti extra-Paradiso che ti riguardano?

In questo momento sono completamente concentrata su Il Paradiso delle Signore. In futuro si vedrà…

Con la collaborazione di Sante Cossentino per Massmedia Comunicazione