Il Paradiso delle Signore 10, Clara Danese a Tv Soap: “ora Elvira e Salvatore sono una coppia felice”

La sua storia d’amore con Salvatore Amato (Emanuel Caserio) procede finalmente a gonfie vele, ma nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore deve confrontarsi anche con una nuova sfida: è diventata infatti mamma del piccolo Andrea.

Una vera e propria novità per Elvira Gallo, interpretata dall’attrice Clara Danese, nel cast della serie daily di Rai 1 ormai da diversi anni. Abbiamo avuto occasione di incontrarla a Roma sul set per parlare dell’evoluzione del suo personaggio e di quello che la aspetta nei prossimi episodi. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Il Paradiso delle Signore 10, intervista a Clara Danese (Elvira Gallo)

Clara, bentornata su Tv Soap. Alla fine della scorsa stagione, Elvira è diventata mamma. Si può dire dunque che la sua vita è completamente cambiata, no? Come ti sei approcciata a questa novità del tuo personaggio, visto che non sei ancora mamma?

Parto col dirti, come prima cosa, che ho guardato tantissimi video per prepararmi alla scena del parto, che è stata davvero bellissima. Quando l’ho rivista mi sono davvero emozionata. In tal senso, mi hanno aiutato molto anche i racconti di altre persone. Anche perché girare con quella pancia finta mi faceva un effetto incredibile, mi sembrava vera. Col tempo è come se fosse cresciuta con me, al punto che mi sembrava di averla davvero.

Insomma, è stato un bel viaggio. Una sorta di altalena di emozioni, come del resto lo è stata la storia di Elvira con Salvatore…

Sì, è stata bellissima. In questi anni, io ed Emanuel ci siamo divertiti tanto. Ci sono stati sicuramente alti e bassi ma, dalla mia seconda stagione, la storia tra Elvira e Salvatore è sempre cresciuta. A parte qualche piccolo disguido all’inizio, poi è diventata davvero una bellissima storia d’amore.

Nella vita di Elvira continua ad esserci la presenza ingombrante dei suoi genitori. Addirittura il bambino si chiama Andrea, proprio come suo padre…

All’epoca si usava spesso dare ai proprio figli il nome dei genitori o dei nonni. Salvatore ed Elvira non è che potessero opporsi più di tanto. Certo, la presenza dei genitori di lei è un po’ ingombrante, però le hanno dato una grande mano. Perché, alla fine, anche se ormai è una donna, Elvira resta comunque una ragazza molto giovane, che ha continuato a lavorare. E chi meglio di una madre può starle accanto?

Per quello che puoi dirmi, cosa ci dobbiamo aspettare da Elvira in questa stagione?

Aspettatevi tanta serenità da Elvira in questa stagione: ha coronato il suo sogno, è diventata mamma, è felicemente sposata. Certo, qualche battibecco con la mamma ci sarà ancora, ma niente di grave. Anzi, ritengo che questa sia la parte comica di Elvira, che si porta dietro fin dalla sua prima stagione.

Che tipo di mamma sarà invece per Andrea?

All’inizio sarà una mamma molto ansiosa, soprattutto per le cose più banali: non saprà bene come gestire il piccolo Andrea. Per fortuna, Elvira ha dalla sua parte le amiche che la sostengono, soprattutto Rosa (Nicoletta Di Bisceglie). Sarà una mamma che piano piano crescerà, o almeno ci proverà, con tanta fatica. Come dicevamo prima, io non sono madre, ma immagino che per qualsiasi mamma sia difficile lasciare il proprio bambino appena nato nelle braccia di qualcun altro.

Nel rapporto con Salvatore tutto andrà liscio oppure ci sarà qualche incomprensione, visto la figura presentissima dei “suoceri”?

Assolutamente no. Il loro rapporto si era già incrinato nelle scorse stagioni. Adesso, devo dire che Salvatore ed Elvira sono una coppia felice. Quindi, la loro trama resterà si muoverà su un piano leggero: niente grandi tragedie, al massimo qualche piccolo disguido familiare, ma sempre con misura.

È il tuo quarto daily. Possiamo dunque fare un bilancio sulla crescita di Elvira…

È stato un bel viaggio. All’inizio Elvira era impacciatissima, si vergognava di tutto. Adesso invece è un personaggio completamente diverso. Io mi sono davvero divertita con Elvira e ci ho messo tanto di mio. È stato bello, soprattutto perché il suo lato comico è cresciuto e si è trasformato in questi anni.

Il pubblico de Il Paradiso delle Signore commenta tanto sui social. Leggi i loro commenti? Che feedback ricevi su Elvira?

I telespettatori sono carinissimi. Abbiamo tantissima gente che ci segue e li ringraziamo sempre. Quando incontriamo qualcuno per strada è sempre molto caloroso con noi, e questo ci rende felici perché grazie a loro ci troviamo ancora meglio. Si dice spesso che qui si respira un clima di famiglia, un’atmosfera piacevole, ed è proprio così: lo ripetiamo sempre perché è la verità. Quello che è stato costruito sul set continua a vivere anche fuori.

Secondo me anche le persone che entrano a far parte del cast vengono scelte un po’ in base a questo: tutti hanno personalità che stanno bene insieme, non c’è nessuno che stona o che si isola. Seguiamo più o meno la stessa linea, la stessa energia che questo posto trasmette.

Ultima domanda. Elvira ha pianto tanto nelle scorse annate: piangerà ancora?

Piangerà ancora, ma le sue saranno lacrime… d’emozione!

