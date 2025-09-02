Il Paradiso delle Signore 10, Danilo D’Agostino a Tv Soap: “Matteo in estate si è fatto i cavoli suoi, come Odile. Il loro rapporto ripartirà a gamba tesa”

Tante novità attendono Matteo Portelli nel corso della decima stagione – l’ottava in formato daily – de Il Paradiso delle Signore, in partenza su Rai 1 lunedì 8 settembre 2025. Aspetti di cui abbiamo avuto modo di parlare sul set con Danilo D’Agostino, l’attore che gli presta il volto: dal suo rapporto con Odile (Arianna Amadei) al conflitto con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), passando anche dalla sua armonia ritrovata col fratello Marcello (Pietro Masotti). Ecco che cosa ci ha raccontato.

Il Paradiso delle Signore 10, intervista a Danilo D’Agostino (Matteo Portelli)

Danilo, bentornato su Tv Soap. Partiamo da una semplice domanda: come ritroveremo Matteo a inizio stagione? Starà ancora pensando a Odile?

Diciamo che Matteo, nel corso dell’estate, si è un po’ fatto i cavoli suoi, giustamente, proprio come ha fatto Odile. Ed il loro rapporto inizierà un po’ a gamba tesa anche per via di una persona che è stata accanto a lui. E forse hai già capito a chi mi sto riferendo…

Ritroveremo un Matteo cambiato o fedele alle caratteristiche che ci ha mostrato fino a questo momento?

Tutto sommato, devo dire che troverete Matteo fedele nel vero senso della parola. In passato, ha sicuramente conosciuto le persone non giuste per lui e inseguito strade sbagliate; tuttavia, credo abbia imparato tanto in questi ultimi anni ed è pronto a rigare dritto!

E con Marcello va tutto bene?

Il rapporto con Marcello va alla grande, sono proprio fratelli. E devo dire che questo si ripercuote anche nella mia vita fuori dal set. Io e Pietro Masotti siamo sempre insieme, sembriamo davvero fratelli.

Il Paradiso delle Signore è sempre una trasmissione di successo. Come ti spieghi questo riscontro?

È un successo quasi inaspettato. Se ci pensi, dalla serie sono usciti dei personaggi importanti come Vittorio, interpretato da Alessandro Tersigni. Ci aspettavamo dunque che un po’ del pubblico fedele alle origini potesse allontanarsi, invece tutto ciò non è avvenuto.

L’anno scorso abbiamo fatto i numeri più alti del Paradiso e, secondo me, quest’anno andrà ancora meglio. A livello di storia hanno inserito un sacco di dinamiche che saranno molto più coinvolgenti, dunque credo che intercetteremo ancora di più il pubblico.

E il successo si ripercuote anche sui social, hai notato?

Sì, i social attirano anche i giovani e ciò favorisce gli ascolti. È una fiction che prende davvero tutte le fasce di pubblico.

Segui i vari gruppi del web che commentano il Paradiso? Leggi cosa scrivono su di te?

Sui gruppi social commentano e condividono a manetta. In realtà, è impossibile non notare i vari commenti, ma devo dire che sono tenerissimi. Amano il Paradiso, così come le signore che trovo in giro quando vado al mercato. Si rivolgono a me con gli occhi pieni di ammirazione; è una sensazione bellissima.

Alla fine è tutto molto bello. Per questo ti dico che il successo del Paradiso non è dovuto soltanto agli attori che ne fanno parte, visto che sono tutti molto bravi. C’è un denominatore comune: la bravura generale di tutti. Le varie maestranze sono ottime: dai costumi alla scenografia. È tutto curato nei minimi dettagli e questo fa la forza della serie.

Tra l’altro un’altra cosa bellissima, a cui tiene tanto il produttore Gianandrea Pecorelli, è proprio la continuità storica: riprendiamo anche i fatti storici avvenuti all’epoca, come può essere magari una tragedia, un evento importante. Vengono tutti ripresi in maniera cronologica e quindi uno rivive anche la storia dell’Italia.

Infine: c’è qualche azione, tra quelle commesse da Matteo, che proprio non ti è piaciuta e, se potessi, cancelleresti?

Sicuramente tutta la parte iniziale, mi riferisco al tradimento al fratello. Per quanto il personaggio fosse costretto a tradire Marcello e tutto quello che ne concerne, io personalmente non l’avrei fatto. Avrei cercato di rendere le persone a mie vicine partecipi per poi tentare di fregare Umberto!

con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione Seguici su Instagram.