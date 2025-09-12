Il Paradiso delle Signore 10, Nicoletta Di Bisceglie a Tv Soap: “Rosa vivrà emozioni che probabilmente non aveva mai provato prima”

È tornata ufficialmente in scena nella puntata de Il Paradiso delle Signore trasmessa il 10 settembre, dopo aver lasciato Milano per prendersi un po’ di tempo per se stessa dopo i vari intrighi tesi da Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti). Ci riferiamo a Rosa Camilli, interpretata da Nicoletta Di Bisceglie.

Un ritorno per certi versi inaspettato, del quale abbiamo potuto parlare con l’attrice, che abbiamo incontrato sul set a Roma. Ecco quindi che cosa ci ha raccontato in merito ala nuova stagione che attende il suo personaggio.

Il Paradiso delle Signore 10, intervista a Nicoletta Di Bisceglie (Rosa Camilli)

Ciao Nicoletta, bentornata su Tv Soap. Abbiamo da poco assistito al ritorno in scena di Rosa. Cosa dobbiamo aspettarci da lei in questa nuova stagione? Come la ritroveremo?

Rosa è ritornata in punta di piedi: come sapete, l’anno scorso è andata via perché aveva bisogno di prendersi un po’ di tempo per staccare. Adesso, è tornata con discrezione perché non sa cosa l’aspetta, né cosa le succederà o cosa vivrà.

Tuttavia, posso dirvi che sarà un anno molto intenso e ricco di cambiamenti: si metterà di più in discussione, affronterà nuove sfide e vivrà emozioni che probabilmente non aveva mai provato prima, sia in ambito sentimentale che lavorativo.

Rosa è sicuramente molto legata al Paradiso, perché le ha permesso di realizzarsi anche professionalmente. Allo stesso tempo, però, è stata attratta da ciò che Tancredi le offriva: un ruolo di prestigio nel giornalismo. Come hai vissuto questa dicotomia del personaggio, considerando che Tancredi è l’acerrimo nemico del Paradiso?

Sì, diciamo che è un po’ come succede nella vita: a volte viviamo seguendo dei principi, ma poi ci troviamo davanti a delle scelte e, tra virgolette, dobbiamo scendere a compromessi. Non necessariamente negativi, ma compromessi che, soprattutto a livello lavorativo, possono servire per ottenere qualcosa che in futuro ti darà più soddisfazioni.

L’anno scorso Tancredi le offriva un ruolo estremamente prestigioso. Rosa era una ragazza che aveva studiato filosofia, aveva insegnato, e si è ritrovata improvvisamente a scrivere per i giornali, a dover fare la giornalista per L’Eco della Sera: un grande passo. Sicuramente si è un po’ “montata la testa” ma non in senso negativo, non perché se la tirasse. Semplicemente ha seguito un po’ di più l’ambizione e un po’ meno i valori.

E con Marcello (Pietro Masotti), invece, come andranno le cose? Perché c’è stato quel bacio, sul finale della stagione, che ha un po’ sconvolto i telespettatori.

Beh, c’è sicuramente qualcosa in sospeso. Quando Rosa torna lo fa con l’obiettivo di recuperare il rapporto di amicizia con Marcello, che per lei era la cosa più preziosa e quella che temeva maggiormente di perdere. Al di là di come potrà evolvere la loro relazione, l’amicizia resta centrale: loro sono cresciuti insieme come personaggi, come inquilini, come amici.

Poi, come spesso succede nella vita, può capitare un cedimento, entra in gioco l’attrazione, qualcosa che prima magari non avresti immaginato. Ma il suo obiettivo principale resta quello di ricostruire il legame con Marcello, che l’anno scorso si era un po’ incrinato.

Volevo farti una domanda un po’ delicata: Rosa è la nipote di Armando e sappiamo tutti che, purtroppo, il suo interprete Pietro Genuardi è venuto a mancare. Mi chiedevo se questa cosa verrà in qualche modo menzionata nelle puntate.

È una cosa che mi ero chiesta anch’io all’inizio. Credo si sia scelto, almeno per ora, di non voler rivivere quell’emozione, soprattutto perché avremmo dovuto mettere in scena un funerale, e non è mai semplice né bello da raccontare. Il nostro pubblico sa già purtroppo come sono andate le cose, e forse è anche più poetico lasciare dei puntini di sospensione: è come se, almeno in questa vita, lui potesse esserci ancora. Ed è bello pensarlo anche per noi. Quando capita di doverlo menzionare nelle scene, semplicemente raccontiamo che non è tornato.

Ci sono tanti gruppi sui social che seguono le vicende de Il Paradiso. Leggi i loro commenti?

In realtà poco, perché non mi faccio influenzare facilmente. So benissimo che dietro una persona che scrive da casa ci possono essere mille motivazioni e che, spesso, lo fa d’impulso. Da una parte è anche molto bello: ti fa capire quanto la serie sia amata e quanto sia apprezzato il personaggio.

Ultimamente, però, mi sono un po’ infastidita: ci sono pagine di fan che pubblicano articoli falsi, persino notizie pesanti che riguardano la salute. Ecco, queste cose le trovo terribili. Finché si tratta di falsità leggere ci si fa anche una risata, perché io sono la prima a essere autoironica, ma quando si scherza su argomenti così seri non capisco da dove possa nascere tanta cattiveria. Forse da una vita un po’ infelice, chissà.

Per il resto, ogni tanto leggo e accetto anche i commenti negativi: fanno parte del gioco. Non si può piacere a tutti e questo lo metto in conto.

Ti stai dedicando ad altri progetti al di là de Il Paradiso?

Al momento no, ho fatto un piccolo ruolo in un'altra serie e un ruolo un po' più importante in un'altra, ma non credo di poter ancora dire di cosa si tratta. Ad ogni modo mi ritengo fortunata. Stiamo qui sul set per nove mesi, non è sempre scontato riuscire a prendere altri ruoli. E, se non capita, ci riposiamo nei quattro mesi di pausa che abbiamo a disposizione.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione