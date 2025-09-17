Il Paradiso delle Signore 10, Thomas Santu a Tv Soap: “Enrico si porta degli strascichi dalla scorsa stagione che faranno nascere altri problemi con Marta”

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore (o “ottava daily” che dir si voglia) si è aperta all’insegna delle novità per Enrico Proietti, il fidanzato di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) interpretato da Thomas Santu. L’uomo ha infatti accanto a sé la giovane figlia Anita, convive serenamente a villa Guarnieri con Marta ed è tornato a esercitare la professione di medico, dicendo addio al ruolo di magazziniere nel grande magazzino. Ma tutti i problemi saranno stati davvero tutti risolti?

Cerchiamo di scoprirlo insieme grazie all’intervista a Thomas Santu, che abbiamo avuto il piacere di rincontrare sul set a Roma. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Il Paradiso delle Signore 10, intervista a Thomas Santu (Enrico Proietti)

Ciao Thomas, bentornato su Tv Soap. Partiamo dalla novità assoluta: Enrico in questa stagione è finalmente libero dal suo triste passato.

Assolutamente sì. Non è più Enrico Brancaccio, ma Enrico Proietti. È come un nuovo inizio, ed è stupendo!

Immagino che vedremo nuove sfaccettature del tuo personaggio…

Sì, vedremo delle belle scene più avanti. Enrico ha ripreso la propria vita in mano, è tornato ad essere un medico e lo vedremo con il camice sempre di più. Questo però comporterà nuove problematiche: si porterà dietro gli strascichi del finale della scorsa stagione, che gli creeranno un piccolo problema. E da lì nasceranno altri tipi di problemi con Marta.

Non è tutto oro quel che luccica, insomma. C’è ormai un nucleo familiare che si è formato: il sentimento è bello, puro, fortissimo. Marta ormai non è più la ragazza adolescente delle passate stagioni: oggi è una donna. Quindi l’amore con Enrico è diverso, più maturo. Lui è un uomo con una figlia, ed è davvero un nucleo familiare molto forte quello che si sta creando.

D’altronde Enrico è senz’altro molto maturo perché ha sofferto tanto in passato…

Assolutamente. È stata una corsa continua, anche nel ritrovare se stesso e nel lottare con se stesso. Enrico ha dovuto mettersi alla prova tante volte. Avere accanto una donna forte e soprattutto una figlia è stato fondamentale. La piccola Elisa, che interpreta mia figlia Anita, è bravissima e il personaggio è scritto molto bene. Il rapporto padre-figlia che hanno Enrico e Anita è bellissimo: lei è un’adolescente già più matura della sua età, cresciuta senza madre, e a volte è lei a “tirare le orecchie” al padre. È una dinamica che adoro vedere raccontata.

E a livello umano, cosa ti dà Enrico?

Enrico è molto introverso, esterna poco le sue emozioni, tende a viverle da solo. Io invece sono più estroverso, e da lui ho imparato che a volte bisogna essere un po’ gelosi delle proprie emozioni, tenersele dentro. In comune abbiamo l’empatia e la generosità: entrambi cerchiamo sempre di aiutare gli altri.



In questa stagione, tornare a fare il medico sarà una grande gioia per lui, ma anche un ostacolo: non potrà essere completamente felice e libero, e sarà costretto ancora a mentire a se stesso e agli altri. Però, come sempre, cercherà la soluzione. È un personaggio che sembra vivere sempre sul filo del rasoio, ma in qualche modo riesce a starci a suo agio.

Tornando al personaggio vero e proprio, che tipo di rapporto instaurerà Enrico con Adelaide (Vanessa Gravina)?

Bellissimo. Ci sarà rispetto e ammirazione reciproca. In generale con tutta la famiglia Guarnieri vedremo un legame forte, anche con Umberto. E con Roberto Farnesi sul set ci divertiamo molto, siamo molto scherzosi.

Com’è la vita sul set? È rimasta la stessa della scorsa stagione?

Quest’anno è cambiata, purtroppo, per un’assenza che tutti conoscete: Pietro Genuardi. Per me, lo scorso anno, lui è stato molto importante. Pietro per me è ancora una presenza fissa: lo sento, anche se non sono una persona molto credente. La prima scena che ho fatto è stata con lui, e l’ultima che lui ha fatto l’abbiamo girata insieme. Quindi c’è un legame forte.

Pietro non era geloso e né invidioso: era generoso, altruista. Diceva sempre: “Le mie cose sono le tue”. È una lezione che porto con me, nella vita e sul set. Con lui e con Gabriele Anagni, che interpretava Alfredo, avevamo formato un trio bellissimo e penso che difficilmente verrà dimenticato. Con la sua famiglia siamo molto presenti e credo che la sua memoria resterà sempre viva.

È difficile cambiare argomento, ma proviamo a farlo. Il Paradiso delle Signore ha anche un discreto seguito social. Ti capita di leggere i commenti dei fan?

Li leggo di rado, magari quando me li girano, soprattutto quelli un po’ cattivi. Però cerco di prendere il buono anche dalle critiche: non si può piacere a tutti, ed è giusto così. Se un commento è divisivo, va comunque bene.

Stai valutando altri impegni oltre a questa serie?

Al momento ci concentriamo su questa. È un impegno grosso e ho dovuto aspettare di finire la scorsa stagione per girare la terza di Buongiorno mamma, in onda su Canale 5 dal 17 settembre. Ora aspettiamo di concludere questa.

