Il paradiso delle signore 10, trama 1 ottobre 2025: Rosa e Marcello non sanno di essere seguiti

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di mercoledì 1° ottobre 2025

Elvira non è convinta di trasferirsi a Taormina, ignara del fatto che Irene stia cercando di organizzare un piano per impedirle di partire. Nel frattempo, a Villa Guarnieri si accende la competizione tra Ettore e Botteri per disegnare gli abiti delle testimoni di nozze, Marta e Odile. Sarà Adelaide ad avere l'ultima parola e decretare il vincitore. Intanto, Marcello e Rosa, diretti a Trieste, si trovano ad affrontare un imprevisto che li porta a condividere un momento di particolare intimità. Tuttavia, i due non sospettano che qualcuno li stia seguendo…