Il paradiso delle signore 10, trama 16 settembre 2025: Umberto ha trovato lo stilista?

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di martedì 16 settembre 2025

Odile è profondamente emozionata e sopraffatta dalla scarica di adrenalina derivante dall’essere stata protagonista di un bacio con uno sconosciuto, un’esperienza che continua a occupare i suoi pensieri. Tuttavia, non riesce a distogliere l’attenzione dal ricordo vivido del bacio pubblico tra Marina e Matteo, che ancora le provoca un senso di inquietudine. Nel frattempo, Delia si trova a conoscere il misterioso giovane baciato dalla giovane Sant’Erasmo in una maniera del tutto inusuale, il che accende inevitabilmente la curiosità di Botteri…

Alla Galleria Milano Moda, Umberto è pieno di entusiasmo poiché ritiene di aver scovato il talento ideale per il ruolo di nuovo stilista: una scoperta che potrebbe cambiare le sorti della maison. Al Paradiso, invece, il libro di Rosa riesce a toccare nel profondo le veneri, suscitando in loro una tempesta di emozioni intense e riflessioni personali. Parallelamente, Barbieri non perde tempo e avanza una proposta di grande rilevanza sia a Salvatore che a Matteo.

Dopo molte esitazioni, Salvo decide di lasciarsi andare e dedicare una serata speciale a se stesso ed Elvira. Con il prezioso supporto di Rosa, i due si concedono finalmente un momento di evasione dalle loro preoccupazioni quotidiane. Tuttavia, la serata non scorreràsenza sorprese: la Camilli è inconsapevole di essere sull'orlo di un incontro del tutto imprevisto…