Il paradiso delle signore 10, trama 17 settembre 2025: anche Caterina ha un segreto…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di mercoledì 17 settembre 2025

Rosa riceve una telefonata che potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro. Nel frattempo, Odile si mostra ancora incerta e profondamente dubbiosa riguardo alla decisione presa da Umberto su Ettore, manifestando un misto di preoccupazione e disapprovazione.

Sul fronte creativo, il confronto serrato tra Agata e Roberto sulla scelta della copertina del libro comincia a prendere una piega promettente, lasciando intravedere uno spiraglio di possibile accordo. Fulvio, dopo un lungo travaglio interiore, è riuscito finalmente a dire tutto a Caterina, ma ignora che la figlia sta a sua volta celando un segreto. Di cosa si tratterà?

Intanto, Concetta condivide un rimedio casalingo tanto semplice quanto efficace per alleviare la tosse del piccolo Andrea, regalando un momento di sollievo alla famiglia. A Casa Puglisi si riaccende una calda atmosfera, grazie al ritorno di una presenza molto gradita!

Nel contesto più formale del ricevimento organizzato da Adelaide, Rosa e Marcello trovano finalmente l’occasione per scambiare qualche parola in un clima carico di tensione, non sapendo di essere osservati attentamente da Umberto, il cui sguardo indiscreto continua a seguire ogni loro gesto… Seguici su Instagram.