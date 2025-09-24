Il paradiso delle signore 10, trama 25 settembre 2025: Rosa e Marcello a cena insieme

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di giovedì 25 settembre 2025

Adelaide è sempre più determinata a non lasciarsi sopraffare dalle circostanze e, con l’aiuto della fidata Odile, decide di organizzare un confronto diretto con Conaro per ascoltare la sua versione degli eventi e fare chiarezza. Nel frattempo, Umberto suggerisce a Rosa di scrivere un articolo che possa restituire dignità all’immagine di Marcello e, allo stesso tempo, proteggere il prestigio del nome dei Sant’Erasmo.

Ettore sorprende Odile presentandole il bozzetto di un abito da cerimonia ideato proprio per il matrimonio di sua madre, un gesto che sembra rivelare tutta la sua sensibilità. Intanto, uno scialle rovinato da Caterina e poi impreziosito grazie al ricamo magistrale di Concetta ispira un’intuizione creativa a Botteri.

Al Circolo, la giornata prende una piega inaspettata quando Marina accusa un malessere improvviso ed Enrico corre subito in suo soccorso. Parallelamente, Salvo ed Elvira si trovano a fare i conti con la delicata situazione di salute del piccolo Andrea, senza possibilità di scelta.

Nel frattempo, Rosa porta a termine la stesura dell'articolo dedicato a Marcello. Quest'ultimo, grato per il supporto ricevuto, la invita a condividere una cena insieme, dando vita a un momento di intimità e complicità tra i due….