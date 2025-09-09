Il paradiso delle signore: Adelaide e Marcello si sposeranno davvero? L’ombra di Rosa… | Anticipazioni

In una recente intervista a Fanpage, il produttore de Il paradiso delle signore Giannandrea Pecorelli ha dichiarato che nel primo mese della nuova stagione sarà centralissimo il rapporto tra Marcello (Pietro Masotti) e Adelaide (Vanessa Gravina), con diversi colpi di scena all’orizzonte. Da questo punto di vista, in effetti, è imminente il ritorno di Rosa (Nicoletta Di Bisceglie), che in precedenza aveva avuto un “avvicinamento” con Barbieri: la ragazza sembrerà essere “di passaggio”, ma ha scritto un romanzo che verrà presto presentato al Paradiso: si tratterà di un evento di successo, tanto che Roberto Landi (Filippo Scarafia) si convincerà a proporre a Rosa un nuovo progetto che la metterà di fronte ad una difficile scelta: quella di rimanere a Milano?

Dall’altro fronte, Umberto (Roberto Farnesi) vorrebbe tornare con Adelaide e infatti già dalle prime puntate non vi sarà sfuggito il modo subdolo con cui l’uomo sta cercando di isolare il rivale all’interno della famiglia. Marcello si accorgerà di tutto questo e temerà l’ingerenza di Guarnieri nella sua storia con la Contessa. Forse anche per questo motivo, l’uomo si affretterà a spiazzare la sua amata con una proposta di matrimonio!

Proposta accettata, pare, visto che Adelaide ne parlerà ben presto a Odile (Arianna Amadei), Marta (Gloria Radulescu) e Umberto. Ma l'ombra di Rosa continuerà a farsi sentire: nel corso del ricevimento di Adelaide a Villa Guarnieri, la giovane donna e Marcello avranno modo di parlarsi, con Umberto che li scruterà con grande attenzione. Insomma, la sensazione è che questo "triangolo" abbia ancora parecchio da dire, ma di certo capiremo meglio nelle prossime settimane…