Il paradiso delle signore, anticipazioni 18 settembre 2025: Mimmo cela un lato più cupo

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di giovedì 18 settembre 2025
La notizia delle nozze tra Adelaide e Marcello ha portato entusiasmo al Paradiso, generando però qualche riflessione in Rosa, la quale rivela ad Elvira una decisione importante. Intanto, la presenza di Caterina in galleria ispira un’idea ad Irene, che però necessita del supporto di Fulvio per darle forma.
Agata e Mimmo ricevono entrambi un riconoscimento per il loro impegno professionale, ma il giovane cela un lato più cupo. Non meno enigmatico appare Ettore, insieme a quella telefonata fuori dal comune che lascia spazio a interrogativi… Seguici su Instagram.