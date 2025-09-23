Il paradiso delle signore, anticipazioni 24 settembre 2025: i sospetti di Adelaide

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di mercoledì 24 settembre 2025

Nonostante l’intervento di Umberto e Tancredi, l’articolo scandalistico contro Adelaide viene pubblicato, generando tensioni palpabili a Villa Guarnieri. Matteo coglie l’occasione per avvicinarsi a Odile e offrirle conforto, mentre Ettore prova a distrarre la giovane Sant’Erasmo con mille idee.

Enrico nutre la speranza di risolvere il problema della sua mano, ma continua a celare la verità alla sua compagna Marta. Nel frattempo, Fulvio chiede a Concetta di riparare uno scialle rovinato da Caterina; grazie all’intervento creativo della Puglisi, la ragazza riuscirà finalmente a concludere la sua prima vendita.

Adelaide, sospettosa, crede che Umberto sia l'artefice dell'articolo e dubita delle sue intenzioni di proteggerla. Mentre Marcello tenta di minimizzare la questione, la contessa è determinata a riscattare la propria immagine. In parallelo, Guarnieri, irritato dalle insinuazioni della cognata, prende una decisione che promette di rimescolare le carte in tavola…