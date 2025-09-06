Innocence, anticipazioni 7 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Innocence di domenica 7 settembre 2025
Bahar cerca senza successo di persuadere Ela a rendere pubblica la questione della gravidanza. La giovane, però, teme di non riuscire a gestire i giudizi della gente e opta per il silenzio. Questo fragile equilibrio viene però spezzato da Irem, che durante una diretta sui social, subito dopo il divorzio da Ilker, rivela l’aborto di Ela. La notizia del divorzio della famosa coppia, insieme alla gravidanza segreta di Ela, scatena un clamore generale.
Nel frattempo, durante un acceso confronto familiare, Mert scopre che Timur rischia di finire in prigione. Scioccato e angosciato per le sorti del padre, il bambino si scaglia contro la sorella. Il giorno successivo, Ela decide di tornare a frequentare l’università con Burcak e Umut, ma la ripresa si rivela più complicata del previsto… Seguici su Instagram.