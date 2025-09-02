La forza di una donna anche di sabato, ecco quando

Continua su Canale 5 il successo de La forza di una donna, la dizi turca di tenore drammatico che racconta le vicissitudini della sfortunata Bahar. La trasmissione, di grande successo in Turchia, ha avuto sin da subito un ottimo riscontro anche qui in Italia, andando in onda per tutta l’estate dal lunedì al venerdì.

La forza di una donna sabato 13 settembre dalle 14,30 alle 16,30

Fino al ritorno di Uomini e donne ritroveremo la soap in onda subito dopo Forbidden fruit: questa settimana intorno alle 15.45 e la prossima un po’ prima, alle 15.30 circa (sempre dal lunedì al venerdì). Attendiamo notizie per il futuro, ma intanto spunta un appuntamento inaspettato: La forza di una donna sarà infatti in onda sabato 13 settembre dopo Beautiful, dunque dalle 14.30 alle 16.30, facendo così da (ottimo) traino alla prima puntata della nuova stagione di Verissimo.

Si tratterà di un palinsesto definitivo per il sabato pomeriggio? Lo capiremo a breve. Seguici su Instagram.