La forza di una donna, anticipazioni 10 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di mercoledì 10 settembre 2025

Il piccolo Doruk è certo di aver visto Sarp in ospedale e lo confida a Ceyda. La donna, preoccupata, ne discute con Yeliz, temendo che questa situazione possa aggravare ulteriormente il trauma di Bahar. Nel frattempo, Bahar esce con Arif, il quale le pone una domanda diretta: se Sarp dovesse tornare, lei sarebbe disposta a riprenderlo nella sua vita? Inizialmente, Bahar evita di rispondere, ma dopo una breve riflessione prende una posizione decisa e risponde categoricamente “No” alla domanda di Arif… Seguici su Instagram.