La forza di una donna, anticipazioni 11 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 11 settembre 2025

Doruk si sveglia chiedendo di suo padre, e Bahar decide di ribadire a lui e Nisan che Sarp è morto e non tornerà più. Nonostante ciò, Doruk insiste di averlo visto, convinto della sua percezione. Nel frattempo, Hatice propone a Enver di tornare a vivere con lei una volta dimesso dall’ospedale, promettendo che si prenderà cura di Bahar. Questo gesto scatena l’ennesima crisi di gelosia di Sirin, che non riesce a trattenersi.

Più tardi, Hatice si reca a casa di Bahar per aiutare le ragazze a completare la cucitura delle camicie. Poco dopo, Arif avvisa lei e Ceyda che Abbas è stato espulso dal paese. Infine, Piril inizia a ripensare alla notte in cui ha incontrato Sarp, un momento segnato dalla morte del suo ex, Mert, un evento per il quale Sarp fu incolpato…