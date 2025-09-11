La forza di una donna, anticipazioni 12 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di venerdì 12 settembre 2025
Jale, inavvertitamente, rivela a Bahar che un uomo di nome Sarp ha fatto visita a Enver durante il suo ricovero in ospedale. Hatice cerca di rassicurarla spiegando che probabilmente si tratta del figlio del fruttivendolo, molto affezionato a Enver. Tuttavia, spinta dalla curiosità e dai sospetti, Bahar decide di indagare, volendo parlare direttamente con il fruttivendolo per scoprire la verità. Una motivazione ulteriore arriva dal piccolo Doruk, che sostiene di aver visto suo padre in ospedale.
Intanto, Ceyda e Yeliz cercano di mettere in guardia Sirin, suggerendole di avvertire il fruttivendolo prima dell’arrivo di Bahar. Nel frattempo, Sarp chiede a Suat se ci sono novità riguardo sua madre… Seguici su Instagram.