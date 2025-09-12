La forza di una donna, anticipazioni 13 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di sabato 13 settembre 2025

La situazione economica di Ceyda e Yeliz si fa sempre più precaria, aggravata dalla mancanza di entrate stabili. A complicare le cose, il denaro che speravano di ricevere da Abbas non arriverà mai: espulso dal Paese, Abbas non ha saldato l’ordine delle camicie, che di conseguenza sono rimaste invendute. Nonostante tutto, Ceyda trova una soluzione creativa per uscire da questo impasse. Propone di vendere le camicie al mercato, riuscendo a ottenere uno spazio grazie all’intervento di Arif, che utilizza le sue conoscenze per dar loro una mano. La decisione viene presa senza informare Bahar, un gesto motivato dal desiderio di non aggiungere altre preoccupazioni al suo già fragile stato d’animo.

Nel frattempo, la salute di Bahar peggiora visibilmente, rendendo la sua situazione sempre più critica. Arif, consapevole delle difficoltà economiche del gruppo, si accorda con Yeliz e Ceyda per portare avanti il piano di vendita al mercato in totale riservatezza. Tuttavia, la loro assenza coincide con un momento difficile per Bahar: inizia a sentirsi male ma, facendo uno sforzo enorme, riesce comunque ad accompagnare i suoi figli a scuola. Al termine delle lezioni, però, non riesce a tornare a prenderli. La maestra di Doruk cerca insistentemente di contattarla per capire cosa sia accaduto, ma Bahar non risponde alle chiamate, lasciando tutti nell’incertezza… Seguici su Instagram.