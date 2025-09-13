La forza di una donna, anticipazioni 14 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di domenica 14 settembre 2025

Dopo aver abbandonato la sua casa, Sirin trova rifugio presso Suat. Intanto, Alp (Sarp) si reca da Enver con l’intenzione di chiarire il mistero che avvolge la sua scomparsa. Tuttavia, Enver lo respinge per proteggerne Bahar, sostenendo la versione falsa di Sirin sulla tragica morte della donna e dei suoi figli. Nel frattempo, Bahar subisce una grave caduta dalle scale e viene trovata in condizioni critiche. Arif e Ceyda la soccorrono, portandola immediatamente in ospedale, dove emerge la necessità di un intervento urgente. La situazione si complica ulteriormente perché Sirin, l’unica persona compatibile per la donazione di midollo osseo, risulta irrintracciabile.

Nonostante un lieve miglioramento delle condizioni di Bahar in ospedale, il bisogno di un trapianto diventa sempre più improrogabile. Enver e Hatice sono in preda all'angoscia per lo stato di salute della donna e per la misteriosa sparizione di Sirin. Nel contempo, Arif trova il coraggio di confessare i suoi sentimenti a Bahar e le dà un bacio inaspettato. Incoraggiata dal suo amore e dalla forza dei legami con i propri figli, Bahar promette di lottare con tutte le sue energie per sopravvivere e non abbandonare coloro che ama…