La forza di una donna, anticipazioni 15 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 15 settembre 2025

Nisan e Doruk sono sopraffatti dall’ansia per la mancanza di notizie su Bahar, il che li porta a discutere animatamente, mentre Yusuf appare sempre più irritato e frustrato. Tuttavia, la situazione si calma quando Arif fa ritorno dall’ospedale, riuscendo a tranquillizzare sia lui che i bambini. Intanto, Sirin continua a essere introvabile, e Jale informa Hatice che la salute di Bahar sta peggiorando ulteriormente.

Sarp, ancora tormentato dai dubbi sulla conversazione avuta con Enver, torna a bussare alla sua porta. Tuttavia, trova Yeliz ad accoglierlo, la quale lo mette al corrente del fatto che i proprietari della casa saranno assenti per un periodo indeterminato. Deciso a scoprire di più, Sarp si dirige sul retro e finisce per incontrare Doruk.

Nel frattempo, Suat organizza una cena con Yesim, ma quest’ultima non esita a manifestare il proprio scetticismo sulla reale condizione di Nezir, sospettando che non si trovi in stato vegetativo. Suat reagisce in maniera drastica, ordinando che Piril e i bambini vengano immediatamente allontanati.

In un ultimo e scioccante sviluppo, Sarp si reca al cimitero con l’intenzione di riesumare le tombe della moglie e dei suoi figli. Tuttavia, ciò che scopre lo sconvolge: al loro posto trova un altro cadavere… Seguici su Instagram.