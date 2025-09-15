La forza di una donna, anticipazioni 16 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di martedì 16 settembre 2025

Sarp scopre che Bahar e i bambini sono ancora vivi e perde il controllo, arrivando ad aggredire Suat. Nel frattempo, Yeliz avvisa Enver e Hatice che Sarp si è presentato alla loro porta, ma è riuscita a inventare una scusa per farlo andare via. Nonostante ciò, la tensione rimane alta, poiché temono che Sarp possa essersi nascosto nei dintorni e stia cercando un modo per avvicinarsi ai piccoli.

Enver, Hatice e Yeliz decidono quindi di organizzare un piano per far uscire Nisan e Doruk senza che lui se ne accorga. Intanto, Ceyda rimane accanto a Bahar in ospedale e tiene Arif aggiornato sulla situazione. Accecato dalla rabbia, Arif si precipita verso casa di Hatice ed Enver con l’intento di affrontare Sarp, ma Enver riesce a convincerlo a non passare alle mani… Seguici su Instagram.