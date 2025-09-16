La forza di una donna, anticipazioni 17 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di mercoledì 17 settembre 2025

Alp – ovvero Sarp – si presenta con urgenza alla porta di Enver e Hatice, determinato a parlare con loro. Tuttavia, viene fermato da Arif, il quale cerca di allontanarlo dicendogli che i due coniugi sono partiti e non torneranno per un po’ di tempo. In realtà, Enver e Hatice sono in casa, ma preferiscono evitare qualsiasi confronto con lui. Nonostante ciò, Sarp continua imperterrito a bussare alla loro porta per tutta la giornata. Alla fine, sfinito dallo stress e dall’angoscia, crolla in mezzo alla strada vittima di un malore.

Nel frattempo, Hatice, uscita dalla porta sul retro, è accompagnata da Arif in ospedale per far visita a Bahar. Intanto Enver, colto da compassione, accorre in suo aiuto: soccorre Alp (Sarp), gli offre del cibo e si rassegna a rispondere alle domande che l'uomo pone con insistenza sulla sorte di Bahar e dei suoi figli…