La forza di una donna, anticipazioni 18 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 18 settembre 2025

Nella puntata del 18 settembre, la donna che un tempo era stata l’amante del marito di Hatice prende una decisione inaspettata e si reca in ospedale: il suo scopo è quello di incontrare Bahar.

Sarp scopre intanto che Bahar e i suoi figli sono ancora vivi, una rivelazione che lo lascia profondamente turbato. Il desiderio di correre da loro è forte ma Enver lo ferma, implorandolo di non agire d’impulso. Con molta sofferenza, gli rivela che Bahar è gravemente malata, una notizia che aggiunge ulteriore peso alla situazione.

Arif, che si è sempre dimostrato premuroso nei confronti di Bahar, prende coraggio e le chiede di diventare sua moglie. Tuttavia, poco dopo la proposta, Bahar ha un improvviso malore, lasciando tutti con un senso di inquietudine per ciò che potrebbe accadere…