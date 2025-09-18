La forza di una donna, anticipazioni 19 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di venerdì 19 settembre 2025

Alp si reca in ospedale per incontrare i suoi figli, Nisan e Doruk, ma è costretto ad allontanarsi prima di poter vedere Bahar a causa della presenza di un uomo legato a Nezir. Doruk percepisce il ritorno del padre come un'illusione, mentre Nisan si trova nella difficile posizione di dover mantenere il segreto con sua madre, per evitare che questa sperimenti emozioni troppo intense. Inoltre, Nisan viene a sapere che suo padre ha avuto altri figli, rivelando così una realtà che aggiunge ulteriore complessità alla situazione familiare…