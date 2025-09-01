La forza di una donna, anticipazioni 2 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di martedì 2 settembre 2025

Ceyda, con grande abilità persuasiva, riesce a convincere Arif a dichiarare i suoi sentimenti per Bahar, mentre al contempo incoraggia quest’ultima a trovare il coraggio di lasciarsi andare e aprire il proprio cuore. Arif, deciso a compiere il passo, invita Bahar a una colazione romantica in un suggestivo locale con vista sul mare, momento durante il quale le confessa sinceramente il suo amore.

Suat si incontra di persona con Sirin, proponendole denaro in cambio di informazioni preziose su Bahar e sui suoi figli. Inaspettatamente sopraggiunge Piril, ormai stremata e frustrata dalla complessità della situazione, ma Suat riesce a calmarla rivelandole l’ultima notizia ricevuta da Sirin: Bahar è coinvolta sentimentalmente con un altro uomo, ossia Arif.

Parallelamente, i piani astutamente orchestrati da Hikmet iniziano a dare i loro frutti. Umran, recandosi al centro commerciale, si imbatte in Peyami e Bersan insieme. Tale incontro la manda su tutte le furie, spingendola a telefonare immediatamente a Ceyda per esprimere la sua rabbia e disapprovazione. Nel frattempo, in un momento di riflessione e tenerezza, Bahar si rivolge ad Enver con una richiesta carica di emozione: tornare a essere quel nonno felice e presente che tanto hanno amato… Seguici su Instagram.