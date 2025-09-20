La forza di una donna, anticipazioni 21 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di domenica 21 settembre 2025

Sirin si reca in ospedale accompagnata da Sarp per sottoporsi all’espianto di midollo. Bahar, visibilmente commossa, la ringrazia con tutto il cuore, mentre Sarp osserva la scena da lontano e, temendo di causare ulteriore stress a Bahar, decide di tornare da Piril. La notizia della speranza di guarigione di Bahar si diffonde rapidamente, portando gioia tra tutti. Doruk è convinto di aver sognato suo padre, ma Nisan insiste nel dire che l’incontro è stato reale. Enver, curioso riguardo alle recenti attività di Sirin, viene invitato da Hatice a non mettere pressione alla ragazza, temendo che possa allontanarsi nuovamente.

Suat incarica Munir di parlare con Yesim per ottenere informazioni su Nezir. Munir incontra la donna per offrirle dettagli in cambio di notizie, ma le informazioni fornite vengono giudicate insufficienti e incomplete. Decidendo di non pagare per il momento, Munir attende ulteriori chiarimenti. Durante il loro colloquio, Yesim riesce a sbirciare un messaggio sul cellulare di Munir che fa riferimento a una casa sul lago. Non tarda a condividere questo dettaglio con Nezir, che sembra fortemente colpito dalla rivelazione.

Parallelamente, Bahar si prepara al tanto atteso trapianto di midollo. Tuttavia, l'incontro con Sirin prende una piega inaspettata quando emergono verità spiacevoli che la agitano profondamente…