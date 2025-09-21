La forza di una donna, anticipazioni 22 e 23 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 22 e martedì 23 settembre 2025

Hatice interroga Şirin sui vestiti costosi e sui soldi che Enver ha trovato. La ragazza confida alla madre di avere un nuovo fidanzato che le compra abiti e le dà denaro. Nel frattempo, Sarp è deciso a incontrare Bahar, nonostante tutto, ma – arrivato in ospedale – si trova faccia a faccia con Ceyda. Intanto, gli uomini di Nazir stanno facendo progressi e si avvicinano sempre di più alla casa dove vivono Sarp e Piril…