La forza di una donna, anticipazioni 25 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 25 settembre 2025
Piril si reca a casa di Hatice ed Enver per rivelare loro che Sirin ha intrattenuto una relazione non solo con suo marito ma anche con suo padre. La sconvolgente notizia provoca un grande dolore in Enver, che sopraffatto dall'angoscia per l'ennesimo colpo legato alla figlia, si sente male. Intanto, Bahar si prepara a tornare a casa, piena di entusiasmo: i suoi bambini e le persone che le vogliono bene la aspettano con impazienza per riabbracciarla…..