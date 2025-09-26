La forza di una donna, anticipazioni 27 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di sabato 27 settembre 2025

Bahar si prepara a rientrare a casa e tutti sono in grande agitazione per accoglierla nel migliore dei modi. Enver ritiene che sia giunto il momento di rivelarle che Sarp è ancora vivo, ma Arif, determinato a non arrendersi e deciso a sposare Bahar, non è dello stesso parere. Nel frattempo, Piril torna da Sarp e scopre quanto accaduto alla casa sul lago, un evento drammatico che aggiunge ulteriore tensione.

Quando Bahar finalmente fa ritorno dopo l’intervento, sua figlia Nisan desidera confessarle la verità su Sarp. Tuttavia, Hatice ed Enver la convincono a rimandare il discorso per permettere a Bahar di riposarsi e riprendersi con calma. Nel frattempo, Yusuf cerca di persuadere Arif del fatto che Bahar e i suoi familiari abbiano approfittato di lui, ma Arif risponde rivelando di aver regalato a Bahar l’anello appartenuto a sua madre.

Nezir si inventa un piano per costringere Sarp a uscire allo scoperto, consigliato da Azmi, che suggerisce di utilizzare Bahar e i bambini come leva. Intanto, Ceyda si offre di lavorare come babysitter per Bora, ma Jale rifiuta la proposta. Nezir incarica Azmi di affittare un appartamento vicino alla casa di Bahar per poter sorvegliarla da vicino, mentre Elx, coinvolto nell'operazione, informa Munir della situazione in corso…