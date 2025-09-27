La forza di una donna, anticipazioni 29 e 30 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 29 e martedì 30 settembre 2025
Attenzione: a partire da questa puntata, La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16,05 (dopo Uomini e donne) alle 16,25; il sabato resta invece confermata la lunga puntata dalle 14,30 alle 16,30.
Hatice si dirige verso la lussuosa villa di Suat con l’intento di persuadere sua figlia Sirin a tornare a casa, nonostante l’opposizione di Enver. Sirin accetta di rientrare, ma il ritorno porta subito a nuovi conflitti con entrambi i genitori, in particolare con sua madre. Nel frattempo, Ceyda propone a Jale di fare da babysitter per suo figlio Bora, ma la dottoressa decide di non accettare l’offerta, lasciando Ceyda profondamente amareggiata.
Intanto Münir informa Sarp che Nezir ha posto sotto sorveglianza l'edificio in cui vive Bahar, in attesa che Sarp si presenti per incontrare lei e i suoi figli. Münir lo avvisa così di evitare qualsiasi visita per non mettere tutti in pericolo…