La forza di una donna, anticipazioni 3 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di mercoledì 3 settembre 2025

Hatice e Sirin, prima che Enver incontri Sarp, gli raccontano che quest’ultimo è sposato con una donna facoltosa ed è padre di due gemelli di un anno. Nel frattempo, Ceyda, dopo l’episodio orchestrato con Umran, pone definitivamente fine alla sua relazione con Hikmet e decide di abbandonare il lavoro al night club gestito da Seyfullah.

Bahar condivide con Ceyda e Yeliz quanto accaduto durante il suo incontro con Arif. Sirin, in ansia per la sicurezza del padre, ignora il consiglio di Levent e informa Suat dell'imminente confronto tra Enver e Sarp. Quando Enver si trova faccia a faccia con Sarp, gli rinfaccia queste verità e lo mette in guardia, intimandogli di stare lontano da Bahar e dai bambini. Sorpreso e sopraffatto dalle parole di Enver, Sarp scopre con dolore che Bahar, Nisan e Doruk sono ancora vivi…