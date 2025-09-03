La forza di una donna, anticipazioni 4 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 4 settembre 2025

Enver e Sarp si incontrano come stabilito, ma l'arrivo improvviso degli uomini di Suat interrompe i loro piani. Durante la fuga, Enver viene colto da un malore, costringendo Sarp a portarlo immediatamente in ospedale. Enver viene sottoposto a un intervento e la sua famiglia, insieme a Ceyda e Yeliz, si riunisce nella sala d'attesa per attendere con apprensione l'esito dell'operazione. Jale raggiunge il gruppo in ospedale nel tentativo di ottenere informazioni dai medici…