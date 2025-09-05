La forza di una donna, anticipazioni 8 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 8 settembre 2025

Dopo che l’operazione si è conclusa, Enver decide di coinvolgere Hatice nel progetto per aiutare Bahar, Ceyda e Yeliz a completare l’enorme ordine di camicie. Il piano prevede di lavorare di notte nel laboratorio di Sema, il che, a insaputa di Hatice, avviene di nascosto dalla proprietaria. Parallelamente, Alp prende la decisione di recarsi all’ospedale per cercare un confronto diretto con Enver. Tuttavia, nel parcheggio stesso dell’ospedale, la sua presenza non passa inosservata e viene riconosciuto da Doruk.

Intanto, gli eventi prendono una piega tragica: Münir prepara un tentativo di omicidio ai danni di Enver per impedirgli di avere qualsiasi contatto con Alp. Come se non bastasse, la tensione culmina con un oscuro ritrovamento: Jülide viene scoperta senza vita nella piscina della sua residenza, aggiungendo un'ulteriore nota drammatica a una situazione già carica di tensione…