La forza di una donna, anticipazioni 9 settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di martedì 9 settembre 2025

Dopo aver notato Alp (Sarp) nel parcheggio dell’ospedale, Doruk convince sua sorella Nisan che il padre sia tornato. Nel frattempo, Piril è tormentata dalla morte della madre di Sarp, un evento che la sconvolge profondamente. Suat, però, interviene prendendo il controllo della situazione: fa sparire il corpo e racconta a Sarp una versione manipolata dei fatti, dicendo che la madre, in uno stato di ubriachezza, aveva prima cercato di annegare i suoi figli e poi era scappata.

All'interno dell'ospedale, Enver insiste per incontrare esclusivamente Arif e gli confida che qualcuno ha cercato di assassinarlo mentre si trovava nel letto della terapia intensiva. Seguendo il consiglio di Enver, Arif decide di portare via Bahar e i bambini per metterli in salvo…