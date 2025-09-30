La forza di una donna, anticipazioni dal 6 all’11 ottobre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 6 a sabato 11 ottobre 2025

Enver e le altre donne raccontano finalmente a Bahar tutta la verità sul ritorno di Sarp e sul perché abbiano deciso di nasconderglielo, sperando nella sua comprensione. Ma Bahar, profondamente ferita e delusa, dichiara di non volerli più vedere.

Nel frattempo, Sarp chiede l’aiuto di Munir per proteggere Bahar e i bambini dagli uomini di Nezir che li tengono sotto controllo. Poi confessa a Piril di essere ricattato da Sirin, in possesso di alcune foto compromettenti.

Ceyda incontra Jale, che le offre un lavoro come baby-sitter per il piccolo Bora. Intanto, Sirin, per dispetto, riempie di piatti sporchi lo spazio vuoto in cucina dove prima c’era la lavastoviglie, facendo infuriare Enver.

Arif ha uno scontro con Yusuf, che aveva venduto l’anello appartenuto a sua madre e regalato a Bahar. Dopo averlo recuperato, Arif e Ceyda iniziano a sospettare di alcuni uomini che vivono sopra il mercato, temendo che sorveglino Bahar.

Un giorno, Arif sorprende Cevat mentre segue Bahar con i bambini. Decide allora di avvicinarsi alla donna per avvertirla dei suoi sospetti e raccomandarle prudenza. Poco dopo, però, Enver si reca al locale di Arif e non lo trova: scopre soltanto i suoi effetti personali e una macchia di sangue sul bancone. Quando avverte gli altri, Ceyda teme che gli uomini sospettati lo abbiano rapito.

Così Peyami organizza un gruppo armato per liberarlo, con l’aiuto di Suleyman e della stessa Ceyda. I tre fanno irruzione nella casa dove Cevat e Orhan stanno sorvegliando Bahar, convinti di trovarvi Arif, ma la ricerca si rivela vana: l’uomo è ancora prigioniero. Dopo essere stato selvaggiamente picchiato, Arif viene abbandonato in un bosco e riesce a tornare solo grazie a un camionista che lo raccoglie sul ciglio della strada. Il suo rientro sconvolge Bahar, che si sente in colpa e teme che dietro l’aggressione ci sia la mano di Sarp.

Nel frattempo, Nisan e Doruk sentono Yusuf parlare con Suleyman e scoprono così che Arif è stato malmenato. Doruk, turbato, chiede a Bora di restituirgli il pupazzo che lui stesso gli aveva donato.

Ceyda inizia il suo lavoro da babysitter con Jale, ma alla fine della giornata si trova a dover affrontare un imprevisto inatteso. Intanto, Sarp si presenta a casa di Hatice ed Enver, deciso a parlare con loro di due questioni cruciali…