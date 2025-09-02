La forza di una donna, anticipazioni dall’8 al 13 settembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 8 a sabato 13 settembre 2025

Dopo l’intervento, Enver chiede a Hatice di sostenere Bahar, Ceyda e Yeliz nel completare l’ordine di camicie, lavorando di notte nel laboratorio di Sema, senza che quest’ultima lo sappia. Nel frattempo, Alp vuole recarsi in ospedale per parlare con Enver, ma nel parcheggio viene riconosciuto da Doruk. Intanto Münir tenta di uccidere Enver per impedirgli di incontrare Alp, mentre Jülide viene ritrovata senza vita nella piscina di casa.

Dopo aver visto Sarp in ospedale, Doruk è convinto che il padre sia tornato e cerca di convincere anche la sorellina Nisan. Piril, sconvolta dalla morte della madre di Sarp, viene manipolata da Suat, che fa sparire il corpo e racconta a Sarp che la donna, ubriaca, aveva tentato di annegare i suoi figli prima di fuggire.

In ospedale, Enver chiede di parlare solo con Arif e gli rivela che qualcuno ha cercato di ucciderlo in terapia intensiva. Su suo consiglio, Arif porta via Bahar e i bambini per proteggerli. Doruk, però, continua a sostenere di aver visto il padre e confida tutto a Ceyda, che a sua volta ne parla con Yeliz, temendo che questo possa destabilizzare ancora di più Bahar. Durante una passeggiata, Arif chiede a Bahar se riprenderebbe Sarp qualora tornasse: la donna, dopo un attimo di esitazione, risponde con decisione di no.

Doruk, ossessionato dalla figura paterna, si sveglia cercandolo e Bahar decide di affrontare la situazione, dicendo ai figli che Sarp è morto e non tornerà mai più, ma Doruk non le crede. Intanto Hatice chiede a Enver di tornare da lei dopo la dimissione dall’ospedale, promettendo di prendersi cura di Bahar, scatenando la gelosia di Şirin. Poi, Hatice aiuta Bahar, Ceyda e Yeliz a terminare le camicie, ma Arif le informa che Abbas è stato espulso dal Paese.

Intanto Piril ricorda la notte in cui ha conosciuto Sarp, quando Mert, il suo ex, morì e lui ne fu ritenuto colpevole. Poco dopo, Jale, senza rendersene conto, rivela a Bahar che un uomo di nome Sarp ha fatto visita a Enver in ospedale. Hatice cerca di sviare i sospetti dicendo che si tratta del figlio del fruttivendolo, molto legato a Enver, ma Bahar decide comunque di indagare. Doruk continua a sostenere di aver visto suo padre, mentre Ceyda e Yeliz, preoccupate, cercano di avvisare Şirin, invitandola a preparare il fruttivendolo all’arrivo di Bahar.

Nel frattempo, Sarp chiede a Suat aggiornamenti sulla madre. La situazione economica di Ceyda e Yeliz peggiora: Abbas non ha pagato le camicie, ormai invendute, e le speranze di recuperare denaro sembrano svanire. Ceyda, però, trova un’idea: venderle al mercato. Grazie all’aiuto di Arif, ottiene uno spazio, ma Bahar viene tenuta all’oscuro per non appesantirla ulteriormente.

Intanto la salute di Bahar peggiora. Nonostante i malesseri, accompagna i figli a scuola, ma non riesce più a tornare a prenderli. La maestra di Doruk, preoccupata, la contatta più volte, senza ricevere risposta…