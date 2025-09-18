Grave lutto in arrivo a La Forza di una Donna! Ecco chi muore | Anticipazioni

Una grave perdita sta per cambiare per sempre gli equilibri a La Forza di una Donna. Nel corso delle prossime puntate della dizi turca, uno storico personaggio si congederà infatti dai telespettatori in maniera definitiva. E tutto verrà innescato dal conto in sospeso che Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) ha con il criminale Nezir Korkmarz (Hakan Karahan)…

La Forza di una Donna, news: Nezir dà ordine di sequestrare Bahar, Nisan e Doruk

La storyline arriverà al tragico punto di non ritorno quando Nezir darà ordine ai suoi uomini, coadiuvati da Azmi Denizer (Kuzey Yücehan), di rapire Bahar (Özge Özpirinçci) e i piccoli Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün). In questo modo, Korkmarz spererà infatti che Sarp, l’assassino del figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu), decida di agire per salvare la sua prima famiglia e si presenti alla porta della sua casa, dove potrà ucciderlo indisturbato e ottenere così la sua vendetta.

Anche se controvoglia, non ritenendo del tutto giusto prendersela con Bahar e i piccolini, Azmi organizzerà nei minimi dettagli il rapimento dei tre a Tarlabaşı. Un vero e proprio atto criminale che verrà scoperto anche da Munir (Caner Candarlı), il quale metterà subito sull’avviso Suat Nalbantoğlu (Gazanfer Ündüz). La reazione dell’uomo sarà però sorprendente…

La Forza di una Donna, trame: Sarp in soccorso di Bahar, Nisan e Doruk

Eh sì: certo del fatto che prima o poi il “genero” finirà per lasciare la figlia Piril (Ahu Yağtu) e i gemelli Ali e Ümer, Suat dirà a Munir di non muovere un dito per tentare di salvare Bahar, Nisan e Doruk, nella speranza che Sarp si presenti poi effettivamente da Nezir e venga ucciso. Con tale modalità, il Nalbantoğlu Senior vorrà dunque cercare di sbarazzarsi del Çeşmeli, ormai diventato un vero e proprio intralcio per la stabilità emotiva di Piril.

Tuttavia, a sorpresa, Sarp riuscirà a scoprire tutto dell’imminente piano di Nezir e si presenterà a casa di Bahar, in quel momento in compagnia di Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), Yeliz (Ayça Erturan) e Hatice (Bennu Yıldırımlar), le quali la staranno aiutando a dare supporto a Nisan, febbricitante e infreddolita. Con fatica, Sarp riuscirà dunque a convincere Bahar ad andare via con lui (ovviamente insieme a Nisan e Doruk) e le svelerà che gli uomini di Nezir stanno per arrivare.

La Forza di una Donna, spoiler: ecco chi muore!

Sotto choc e non comprendendo minimamente in che guaio il redivivo Sarp l’ha messa, Bahar verrà dunque portata da Sarp, insieme a Nisan e Doruk, in un rifugio segreto, ma a Tarlabaşı ci scapperà il morto. Uno degli uomini di Nezir farà partire per errore un colpo dalla sua pistola, durante una colluttazione con Ceyda, che costerà la vita a Yeliz, che proprio in quei giorni aveva finalmente trovato lavoro in un negozio di abiti da donna e stava cercando di ricostruire il suo futuro.

Da un lato i malviventi se la daranno a gambe appena capiranno di avere ucciso Yeliz, ma poi verranno giustiziati uno a uno da Nezir (fatta eccezione di Azmi) per non essere riusciti a sequestrare Bahar, Nisan e Doruk. Dall’altro le sopravvissute Hatice e Ceyda verranno consolate da Arif (Feyyaz Duman) e Enver (Şerif Erol), increduli come loro al fatto che Yeliz sia morta.

Negli stessi momenti, neppure a casa di Suat si respirerà un'aria leggera: quando apprenderà che Sarp sapeva del sequestro, i sospetti dell'anziano si concentreranno su Munir e Şirin (Seray Kaya), gli unici ai quali aveva parlato del piano di Nezir. Il tutto mentre, dopo essersi messo in contatto con Munir, Sarp preferirà non dire a Bahar che qualcuno è stato ucciso a Tarlabaşı subito dopo la loro fuga…