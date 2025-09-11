La Forza di una Donna: Ceyda viene assunta da Jale ma… | Anticipazioni

Un nuovo impiego attende Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu) nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna. L’amica di Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinçci) verrà infatti assunta dalla dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici) come babysitter del piccolo Bora, ma non tutto andrà per il verso giusto…

La Forza di una Donna, spoiler: Jale assume Ceyda come babysitter di Bora

Jale comincerà ad avere bisogno di una babysitter a causa del divorzio dal marito Musa Demir (Devrim Özder Akın) e dei turni che dovrà fare in ospedale. Proprio per questo, la dottoressa penserà bene di scrivere un annuncio per ricercare una figura qualificata in grado di badare a tutte le necessità del bambino. Appena scoprirà cosa sta cercando, Ceyda penserà dunque di proporsi a Jale come eventuale candidata, ma verrà respinta dalla donna a causa del suo difficile passato.

Tuttavia, nel bel mezzo di una cena a casa di Bahar, Jale noterà che Nisan (Kübra Süzgün), Doruk (Ali Semi Sefil) e i figli di Yeliz (Ayça Erturan) vogliono bene a Ceyda e comprenderà che forse l’ha giudicata troppo superficialmente, motivo per il quale l’assumerà come babysitter di Bora, a patto che si presenti al lavoro vestita in maniera decente e che controlli il proprio linguaggio, spesso troppo grossolano…

La Forza di una Donna, trame: Ceyda viene licenziata in tempi record!

Tuttavia, alla fine del primo giorno di lavoro si verificherà un grosso equivoco che spingerà Jale a prendere la decisione di licenziare Ceyda in tempi record. Dato il ritorno improvviso di Sarp (Caner Cindoruk) nella vita della sua famiglia, Doruk chiederà a Bora se gli può restituire un peluche che il padre aveva donato a Nisan prima di andare via.

Memore della promessa fatta all’amichetto, Bora inserirà dunque l’orsacchiotto nella borsetta di Ceyda, che poi non riuscirà a chiudere. Appena vedrà il peluche, Jale arriverà dunque in fretta alla conclusione che Ceyda abbia cercato di rubarlo e, dopo averla accusata di essere una ladra, la inviterà a non presentarsi più in casa sua. Uno strano cambio di atteggiamento che Ceyda non riuscirà a comprendere e che la porterà a chiudersi in se stessa, visto che non dirà né a Yeliz e né a Bahar che è stata licenziata.

La Forza di una Donna, news: Jale si pente di aver licenziato Ceyda ma…

Tra le altre cose, Jale scoprirà poco dopo che è stato Bora a mettere il peluche nella borsetta di Ceyda e cercherà inutilmente di telefonare a quest’ultima per scusarsi e riassumerla. Dato che non risponderà a nessuna delle sue telefonate, Jale parlerà di quanto accaduto a Bahar, che a quel punto metterà Yeliz sull’avviso affinché possa rintracciare quanto prima Ceyda.

Un giro di telefonate che si rivelerà del tutto controproducente: quando scoprirà da Yeliz che Jale ha parlato a Bahar, Ceyda non darà infatti alla coinquilina l’occasione di raccontarle dell’equivoco venutosi a creare: convinta che la dottoressa le abbia dato ancora una volta della ladra, Ceyda si presenterà furiosa in ospedale e imbratterà con l’inchiostro blu il cappotto e il camice di Jale.

Un gesto impulsivo del quale si pentirà immediatamente, appena Jale l'aggancerà nel corridoio e, dopo essersi scusata, le chiederà di tornare a fare da babysitter a Bora. La riassunzione, però, verrà subito revocata: quando vedrà i suoi indumenti imbrattati e le mani della sua interlocutrice sporche di blu, la dottoressa Demir non farà fatica a riunire tutti i tasselli e licenzierà nuovamente Ceyda…