La notte nel cuore, anticipazioni 14 settembre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 14 settembre 2025

Sumru confida a Tahsin la terribile realtà della violenza subita dal padre dei gemelli, un momento che Nuh ascolta di nascosto prima di avvicinarsi con discrezione alla madre. Nel frattempo, Cihan affronta Melek con rabbia, rimproverandola per avergli celato la sua gravidanza.

Sotto i riflettori di una conferenza stampa, Sumru decide di svelare la verità: Hikmet avrebbe orchestrato un complotto contro di lei. Per dimostrarlo, esibisce ai giornalisti il test del DNA di Harika, che conferma Samet come il padre biologico della ragazza. Contemporaneamente, Samet annuncia la vendita dell’hotel Sansalan e, durante una riunione del consiglio, emerge che le quote di Sumru sono state trasferite a Hikmet. Con questa mossa strategica, Hikmet acquisisce la maggioranza e conclude la vendita della struttura a un acquirente straniero.

Gli uomini della famiglia Sansalan vengono successivamente presentati a Irade Salimova, compratrice dell’hotel. Tuttavia, proprio poco prima della firma del contratto, Nuh e Tahsin irrompono nel ristorante e rivelano il loro accordo segreto con Irade. La negoziazione salta all’ultimo momento. Melek cerca di riavvicinarsi a Cihan, ma dinanzi alla sua freddezza gli ribadisce che si è pentita di essersi fidata di lui, intimandogli di dimenticare il bambino. Quella notte, tormentato da un incubo, Cihan finalmente realizza il grave errore commesso nel lasciarla andare e decide di chiederle perdono. Cerca di convincerla promettendole persino di seppellire i dissapori con Nuh, ma al solo menzionare il nome di Tahsin, si irrigidisce mostrando tutta la sua ostinazione. Melek, sempre più delusa, comprende che non può fidarsi di lui e sceglie di dirgli addio.

Nel frattempo, Sevilay trova un modo per mettersi in contatto con Nuh grazie a Nihayet, che le offre un telefono. Il giorno successivo i due scappano insieme davanti agli occhi increduli di Harika, Esat e Hikmet. Sentendosi umiliati dall'accaduto, questi ultimi decidono di allearsi per sottrarre Sevilay a Nuh, preparando la loro vendetta….