La notte nel cuore, anticipazioni 2 ottobre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di giovedì 2 ottobre 2025

Sevilay accetta un passaggio da Nazim poiché la sua macchina è in panne. Nuh, preoccupato dalla mancanza di notizie, si lascia travolgere dalla rabbia quando vede la donna arrivare con Nazim. Sevilay rimane sconvolta dalla sua reazione aggressiva e, senza dire nulla, decide di andarsene. Alla soglia di troncare definitivamente la relazione, Sevilay spiega che non vuole restare prigioniera delle gelosie di Nuh ora che finalmente si sente libera. Tuttavia, Nuh riesce a convincerla a restare, confessandole i suoi traumi e la paura di perderla.

Nel frattempo, Samet aspetta Sumru fuori dal lavoro. Tra i due esplode una discussione accesa che culmina con Samet che, alla guida della sua auto per inseguire Sumru, provoca un incidente. Portato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, la notizia si diffonde rapidamente. Prima vengono informati Tahsin e Nuh, che stavano cercando Samet dopo aver appreso dell’aggressione, poi la famiglia Sansalan. Tutti si precipitano in ospedale, compresa Sumru. Nonostante le tensioni recenti, la donna non riesce a ignorare il dolore per il marito con cui ha condiviso trent’anni di vita. Sumru arriva accompagnata da Tahsin e subisce una sfuriata da Esat, placata però da Hikmet, la quale rimane grata per il sostegno del fratello. Finalmente arrivano informazioni sullo stato di salute di Samet: è sopravvissuto all’operazione.

Samet necessita di un trapianto di rene e confida al medico Hasan un segreto importante: Bunyamin potrebbe essere compatibile perché è suo figlio biologico. Nel frattempo, qualcuno appende degli striscioni diffamanti contro Sumru. In una colluttazione con Azmi, un anziano che la insulta accusandola di essere l’amante di Tahsin, la situazione degenera fino a portarli entrambi in centrale di polizia.

Intanto, Nuh scopre il terribile complotto orchestrato da Hikmet per provocare l'aborto di Melek mediante un incidente stradale. Puntandole una pistola, la costringe a confessare tutto, ma alla fine decide di risparmiarla. La tregua sembra spezzarsi nuovamente quando Samet subisce un arresto cardiaco…