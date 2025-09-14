La notte nel cuore, anticipazioni 21 settembre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 21 settembre 2025

Sevilay viene condotta da Nuh nella villa di Tahsin, dove ha un confronto sincero con Melek. Le due ragazze mostrano subito una forte intesa e sembrano legarsi profondamente. Successivamente, Sevilay e Nuh si recano prima dall’avvocato e poi nella casa di montagna di Tahsin. Nel frattempo, Hikmet ed Esat irrompono nella villa insieme ad uomini armati con l’intento di portare via Sevilay. Non trovandola, decidono di rapire Melek.

Bünyamin, messo sotto pressione da Nihayet, libera Melek. La nonna si scusa con la nipote per essersi intromessa nella sua relazione con la madre e la riporta a casa sana e salva. Nuh e Tahsin, nel frattempo, si dirigono armati alla villa Sansalan accompagnati dai loro uomini, determinati a riprendersi Melek. Per Tahsin, però, questo momento rappresenta anche un’occasione importante per rivelare la verità ai suoi fratelli. In seguito a questa confessione, Tahsin decide di confrontarsi anche con Sumru, dichiarandole i suoi sentimenti e svelando il legame familiare che lo unisce ai Sansalan.

Davanti a Samet ed Esat, Bünyamin sfoga la sua rabbia accusando gli uomini incaricati di vigilare su Melek di averla lasciata fuggire. Lo fa per evitare sospetti, finché Samet non decide di licenziarli. Intanto, nella casa di Tahsin, tutti si ritrovano insieme: Nuh si mostra felice di avere al suo fianco le due donne più importanti della sua vita, mentre Sumru e Tahsin si scambiano sguardi carichi d’intesa. Durante il pranzo, Melek racconta che è stata Nihayet a salvarla, e Sevilay conferma la gentilezza della donna.

Finalmente, Sevilay può godere di un periodo di serenità nella casa di Tahsin insieme a Nuh e Melek. Tuttavia, questa tranquillità è destinata a essere breve. Melek si prepara per la visita di controllo dal ginecologo, accompagnata da Sevilay… Seguici su Instagram.