La notte nel cuore, anticipazioni 28 settembre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 28 settembre 2025

Sevilay e Melek si trovano in una situazione critica, bloccate in un’auto sospesa sul bordo di un crepaccio. Ogni minimo movimento potrebbe causare la caduta del veicolo nel burrone sottostante. Mentre aspettano l’arrivo dei soccorsi, Cihan rimane costantemente in contatto con Hikmet, profondamente preoccupato per la sorte delle due donne. Dopo molte tensioni, Sevilay e Melek vengono finalmente salvate e trasportate in ospedale, dove anche Nuh e Cihan si recano per sincerarsi delle loro condizioni.

Melek ha un appuntamento dalla ginecologa per un’ecografia, ma il momento prende una piega drammatica. Nonostante Cihan la supplichi di perdonarlo, Melek gli dice chiaramente che non vuole più aver nulla a che fare con lui né con la sua famiglia. Determinata, afferma che crescerà il bambino insieme al fratello gemello. Nel frattempo, Hikmet tenta invano di convincere Sevilay a tornare a casa.

Cihan è determinato a trovare Esat e decide di metterlo alle strette bloccandogli carte di credito e conto bancario. Questa strategia lo porta involontariamente a scoprire il nascondiglio del ragazzo, inviando i suoi uomini a catturarlo. Nel frattempo, Cihan cerca di venire a capo delle sue origini e capire se Tahsin sia davvero suo zio. Tuttavia, Samet continua a evitare l'argomento, restio ad ammettere che suo padre fosse una persona spregevole…