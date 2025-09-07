La notte nel cuore, anticipazioni 9 settembre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di martedì 9 settembre 2025

Grazie all’intervento di Tahsin, Sumru riesce a far visita a Melek in carcere. L’incontro tra madre e figlia si rivela carico di emozioni, permettendo loro di confortarsi reciprocamente. Poco dopo, Nuh visita anche lui Melek, e la ragazza gli confida di aspettare un bambino. Sebbene inizialmente reagisca con rabbia, Nuh comprende l’importanza della scelta di Melek di tenere il bambino e le promette che le starà vicino in ogni momento.

Nel frattempo, durante un appuntamento di Canan dalla ginecologa, Bunyamin ascolta casualmente il discorso di due infermiere su Melek. Scopre così della gravidanza della ragazza e corre immediatamente a informare Cihan. Quest’ultimo, ancora innamorato di Melek, spesso si aggira fuori dal carcere per sentirsi più vicino a lei. Quando apprende che il bambino è suo, Cihan si presenta dal procuratore e cambia la sua deposizione, scagionando Melek dalle accuse. La giovane viene quindi liberata, suscitando la furia di Samet nei confronti di Cihan.

Tahsin organizza un rapido incontro tra Sevilay e Nuh. Quest’ultimo vorrebbe che Sevilay rimanesse con lui, ma lei insiste nel tornare alla villa Sansalan, fingendo di piegarsi al volere della famiglia in attesa del rilascio di Melek. Una volta liberata Melek, Sevilay dichiara che insieme decideranno il loro futuro. Quando Cihan visita Melek dopo la sua scarcerazione, la ragazza lo respinge duramente, affermando di essersi pentita non del gesto violento nei suoi confronti, ma del fatto di aver riposto fiducia in lui. Tornato alla villa, Cihan sfoga la sua rabbia con Sevilay; lei gli rivela inoltre di aver avviato le pratiche per il divorzio.

Altrove, nella casa di Sumru, la situazione degenera: Gurcan avanza in modo sempre più esplicito nei confronti della donna fino a che, durante una colluttazione, Sumru lo spinge e l’uomo cade, battendo violentemente la testa e morendo sul colpo. Tahsin confida a Nuh di aver notato un profondo cambiamento in Sumru: rinunciando alla vita agiata e ai privilegi, non è più la donna distante e altezzosa che conosceva; ora si dimostra determinata nel voler ricostruire i legami con lui e Melek.

Sumru decide di aprirsi con Tahsin e gli racconta delle violenze subite dal padre dei gemelli. Nuh ascolta la confessione senza farsi vedere e si avvicina alla madre in segno di supporto. Intanto, Cihan affronta Melek accusandola di avergli nascosto la gravidanza…