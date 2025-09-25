La notte nel cuore, anticipazioni 28 settembre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 28 settembre 2025

Su incarico di Cihan, Bünyamin si dirige con i suoi uomini a prelevare Esat. Quest’ultimo, sospettoso, tenta di respingerlo, ma Bünyamin forza l’ingresso e irrompe. Un istante dopo, si ritrova con una pistola puntata contro: Esat spara a uno degli uomini della scorta e, nella colluttazione, un colpo accidentale gli causa una ferita al braccio. Nel frattempo, nella villa Sansalan, Cihan fa radunare gli oggetti del fratellastro per allontanarlo. Quando Esat arriva, la situazione degenera in una feroce lite tra i due, finché Samet non interviene per separarli e ordina a Cihan di lasciarlo stare. Cihan, contrariato, decide di andarsene.

Tahsin rassicura Sumru, promettendole di rispettare la sua indipendenza e di affiancarla solo come compagno di vita. Il giorno successivo, si presentano insieme in tribunale, dove incrociano lo sguardo pieno di rancore di Samet, deciso a distruggere la futura ex moglie. Nuh, intanto, è agitato per sua sorella gemella e ne parla con Sevilay. Durante l’udienza di divorzio, Samet stupisce tutti dichiarando di aver cambiato idea e interrompendo il procedimento legale.

All’esterno del tribunale, Tahsin perde il controllo e affronta Samet, stringendogli le mani al collo. I due vengono separati da un agente. Al contempo, Melek corre in aeroporto per fermare Cihan, ma il personale della compagnia aerea le impedisce di avvicinarsi a lui. Nel frattempo, Esat sfida Bünyamin mettendolo alle strette per il suo tradimento.

Sumru viene ufficialmente designata responsabile del negozio da Tahsin. Non perde tempo a ristabilire le gerarchie con i suoi colleghi, che fino a quel momento l'avevano trattata con disprezzo e superiorità. Nazim scopre che il padre biologico di Sevilay è deceduto e informa Cihan. Quest'ultimo decide così di annullare il suo viaggio a Berlino per partecipare al funerale e conoscere personalmente i fratelli della giovane…