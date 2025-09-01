La promessa, anticipazioni 1 e 2 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 1 e martedì 2 settembre 2025

Vera e Marcelo progettano di recarsi alla Guardia Civile per denunciare il Duca de Carril, ma Lope e Teresa riescono a impedirglielo. Nonostante ciò, Vera non si dà per vinta e pensa a un nuovo piano. Nel frattempo, Manuel trova una soluzione ai problemi di Julia e José Juan, dando loro un ultimatum. Catalina, invece, chiede a Martina di organizzare un incontro con Pelayo.

Gli scontri continuano senza tregua tra Petra da una parte e Ricardo e Pía dall’altra, con Santos che di certo non rende la situazione più semplice. Ancora nessuna notizia di Jana genera preoccupazione tra la servitù, in particolare Maria, mentre Manuel è sempre più disperato. È forse arrivato il momento per Maria di rivelare ciò che ha sentito quando la marchesa licenziava la signora Ros?

Nel frattempo, la marchesa riceve una telefonata inaspettata, che non sarà l'unica sorpresa: infatti, Pelayo sembra finalmente pronto a confessare a Catalina il vero motivo del suo debito con Cruz…