La Promessa anticipazioni: Cruz minaccia di morte Jana!

Furioso scontro in arrivo nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Al termine di un furioso litigio, Cruz Ezquerdo (Eva Martin) minaccerà di morte la nuora Jana Exposito (Ana Garces). Parole che verranno pronunciate di fronte a diversi testimoni, scopriamo insieme per quale ragione…

La Promessa, news: Manuel e Jana vogliono trasferirsi in Italia

Tutto partirà quando Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) riceverà una telefonata da Pedro Farrè. Quest’ultimo chiederà infatti al marchesino se vuole trasferirsi in Italia per prendere servizio in una fabbrica esperta nella progettazione di aeroplani. Nonostante la guerra in corso nella nazione straniera, Manuel prenderà in considerazione tale opportunità, in primis perché con i soldi dei vari stipendi potrà rinfoltire le casse de La Promessa, ormai sull’orlo del totale fallimento.

Prima di prendere qualsiasi decisione in merito, Manuel si confronterà però con Jana, in attesa del loro primo erede. Come facilmente prevedibile, la Exposito asseconderà l’idea del marito, anche per allontanarsi nel minor tempo possibile da Cruz, e comunicherà a Curro (Xavi Lock) che presto si trasferirà in Italia. Seppur a malincuore, Curro accetterà il pensiero di vivere lontano dall’adorata sorella Jana, ma non tutti reagiranno alla notizia col sorriso…

La Promessa, trame: Cruz si oppone al trasferimento di Jana e Manuel

Eh sì: nel bel mezzo di una cena, durante la quale Manuel annuncerà che si trasferirà presto in Italia con Jana, Cruz andrà letteralmente in escandescenze e lascerà in malo modo il tavolo. La marchesa vorrà infatti impedire ad ogni costo al figlio di lasciare la residenza, ma stavolta non troverà il beneplacito nemmeno di Alonso (Manuel Regueiro), che dirà di trovare assolutamente giusto il fatto che Manuel abbia guardato altrove per tentare anche di salvare La Promessa.

Stizzita, Cruz finirà dunque per litigare bruscamente anche con Alonso, che l’accuserà di essere la solita donna arcigna e presuntuosa convinta sempre di essere dalla parte della ragione anche quando è palesemente nel torto. Parole totalmente infuocate, che spingeranno Cruz a riversare la sua ira completamente su Jana…

La Promessa, spoiler: Cruz minaccia di morte Jana!

Convinta che la ragazza sia stata decisiva nella scelta di Manuel di trasferirsi improvvisamente all’estero, Cruz affronterà la nuora a muso duro e, di fronte agli attoniti Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) e Jacobo Monteclaro (Gonzalo Ramos), il nuovo fidanzato di Martina (Amparo Pinero), le giurerà che si libererà presto di lei.

Una vera e propria minaccia di morte che, almeno per ora, nessuno prenderà in seria considerazione, ma gli eventi futuri della telenovela metteranno in serie difficoltà Cruz proprio a causa dell’aspro litigio con Jana… Seguici su Instagram.